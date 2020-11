La justice turque condamne à la réclusion criminelle 337 personnes accusées d'avoir organisé un putsch

TURQUIE. Du 15 au 16 juillet 2016, ils avaient tenté de renverser Recep Tayyip Erdogan . Jugés depuis 2017, 337 anciens putschistes de la base aérienne d'Akinci ont été condamnés, jeudi 26 novembre 2020, à des peines de prison à perpétuité. Le tribunal les a reconnu coupables de "tentative de renversement de l'ordre constitutionnel", de " tentative d'assassinat du président et "d'homicides volontaires".Parmi eux figure en majorité des militaires, dont des officiers, à l'origine du coup de force débuté à partir de la base militaire d'Akinci et vingt-cinq pilotes de F16 ayant procédé à des bombardements d'endroits stratégiques (Parlement, sièges des forces spéciales et de la police, routes autour du palais présidentiel...) à Ankara. Mais aussi un homme d'affaires, Kemal Batmaz, et trois autres civils reconnus comme partisans du prédicateur Fethullah Gülen (réfugié aux Etats-Unis), considéré par le pouvoir turc comme organisateur du coup d'Etat.Soixante-dix neuf d'entre eux écopent d'une peine de prison à perpétuité aggravée - certains avec chacun 3 901 ans et six mois de détention - pour "tentative de meurtre intentionnel", "tentative de privation de liberté", "privatisation de liberté". Dernier degré dans la législation pénale turque depuis l'abolissement de la peine de mort en 2004, la perpétuité aggravée prévoit des conditions de détentions plus strictes.