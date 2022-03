La justice libanaise gèle les avoirs de cinq grandes banques

LIBAN. Après la demande de la Banque centrale du Liban (BDL- Banque du Liban) aux banques commerciales du pays de fournir le nom des personnalités politiques n'ayant pas rapatriés les fonds envoyés à l'étranger pour éviter l'effondrement du pays en 2019, la justice libanaise s'intéresse aux établissements financiers.La procureure libanaise près de la cour d'appel du Mont-Liban, Ghada Aoun, avait prononcé, jeudi 10 mars 2022, des interdictions de voyager pour les dirigeants des conseils d'administration de cinq banques libanaises (Banque de Beyrouth, Bank Audi, SGBL, Blom Bank et Bankmed) par mesure de précaution.Enquêtant sur les transactions effectuées par ces établissements, elle a demandé, lundi 14 mars 2022 selon Reuters et la presse locale arabe, le gel des avoirs de ces cinq banques ainsi que de Salim Sfeir, Samir Hanna, Antoun Sehnaoui, Saad Azhari et Raya Hassan, présidents respectifs des leurs conseils d'administration. Ghada Aoun a émis une interdiction de cession sur tous les terrains, véhicules et actions en leur possession.Aucune personne n'a été inculpée.Début février 2022, Ghada Aoun avait surpris en assignant Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale du Liban, à comparaître dans le cadre d'une enquête sur "détournement de fonds, enrichissement illicite et blanchiment d'argent". Fin janvier 2021, elle lui avait interdit de quitter le territoire libanais.