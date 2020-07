La guerre entre les "frugaux" et les "pays du Club Med" accouche d'un plan de relance de 750 mrds€

UE. Il aura donc fallu cinq jours d'âpres négociations (17 au 21 juillet 2020) pour que les dirigeants des vingt-sept Etats membres de l'Union européenne adoptent un plan de relance, mardi 21 juillet 2020 au petit matin. D'un montant de 750 mrds€, il institue pour la première fois une dette commune qui sera donc à rembourser par les vingt-sept Etats membres.



Sur les 750 mrds€, 390 mrds€ seront des subventions allouées aux pays les plus frappés par la Covid-19 (principalement l'Espagne et l'Italie mais la France devrait en recevoir 40 mrds€). 70% de cette somme sera engagée en 2021 et 2022 et 30% en 2023 pour favoriser la résilience des secteurs les plus touchés par les conséquences de la crise sanitaire. Pour les allocations de 2023, le critère du chômage sera remplacé par la baisse du PIB en 2020 et 2021.



Les États membres vont devoir préparer des plans nationaux de relance et de résilience pour 2021-2023. Réexaminés en 2022, tous devront être conformes aux recommandations propres à chaque pays et contribuer à des transitions écologiques et numériques. Leur évaluation sera approuvée par le Conseil par un vote à la majorité qualifiée sur une proposition de la Commission. Les subventions ne seront versées que si les étapes et les objectifs fixés dans les plans de relance et de résilience sont respectés.