La guerre des câbles optiques sous-marins en Méditerranée

Les câbles optiques sous-marins acheminent plus de 98% de nos communications et échanges de données. Composés de fibres optiques, ils permettent un transport de l'information presque instantané. Les 2% restants sont transmis par les satellites dont la transmission est moins rapide et la fabrication plus coûteuse.

Environ 450 câbles sous-marins reposent au fond des mers, totalisant plus de 1,3 million de kilomètres. Ces câbles du diamètre d'un tuyau d'arrosage relient les serveurs des différents continents en passant par les fonds marins et notamment ceux de la Méditerranée.



La Méditerranée est un nœud stratégique de la connectivité européenne et africaine (voir carte ci-dessous). Marseille en est le point de passage névralgique. Elle est le premier nœud de télécommunication du Sud de l'Europe avec dix liaisons câblées sous-marines reliant l'Europe à l'Afrique, au Moyen Orient et à l'Asie. En témoignent le câble chinois PEACE et le projet de câble américain 2Africa.



L'Europe, le Proche-Orient, et l'Afrique, dans une moindre mesure en raison d'une économie moins numérisée que l'économie européenne, sont très dépendants de ces connexions câblées qui les relient aux datacenters américains. Les pays méditerranéens ont besoin d'accéder à des données qui ne sont pas stockées sur leur territoire. C'est particulièrement le cas de l'Afrique du Nord, du Proche-Orient et des pays de la rive nord-orientale de la Méditerranée, dont une part, voire l'essentiel, du trafic remonte vers l'Europe puis vers les États-Unis en passant par la Méditerranée. Pour certains pays comme la Jordanie et Israël, le transit par câbles terrestres est rendu compliqué par la traversée des zones conflictuelles les entourant.