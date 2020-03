La future société Pernod Ricard France installera son siège social aux Docks à Marseille en septembre 2020

2020 sera incontestablement l’année du changement pour les sociétés Pernod et Ricard du Groupe Pernod Ricard, numéro deux mondial des vins et spiritueux, dont l’histoire est intimement liée à Marseille. Ces deux sociétés de distribution fusionneront au 1er juillet prochain pour donner naissance à la société Pernod Ricard France. Ce changement de statut juridique s’accompagnera du transfert, en septembre, du siège social actuellement situé à Sainte-Marthe vers le centre d’affaires Euroméditerranée.



Résolument moderne, tourné vers l’avenir, le siège de la future société Pernod Ricard France occupera près de 7 700 m2 dans l’emblématique bâtiment des Docks où transitait autrefois l’anis étoilé, débarqué des cargos dans des sacs de jute.



Une « Maison de l’anis » ouvrira ses portes au printemps 2021, toujours aux Docks, pour faire (re) découvrir les saveurs de l’anis aux Marseillais et aux touristes au travers d’expériences innovantes, audacieuses et uniques. En un mot, faire de Marseille la capitale mondiale de l’anis.



La suite sur...