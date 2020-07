La fuite des cerveaux représente un gain pour les pays du Sud de la Méditerranée

La fuite des cerveaux enrichit les compétences, au profit de tous. Les experts d'Emnes préconisent de ne plus raisonner en terme de "fuite des cerveaux" (brain drain) mais en "gain de cerveaux" (brain gain).Rym Ayadi, présidente de l'EMEA (Association des économistes euroméditerranéens) et directrice d'Emnes, suggère la mise en place entre les pays de la rive Sud et de la rive Nord de la Méditerranée d'un "système euroméditerranéen régional collaboratif pour mieux gérer ces flux. Ce serait plus efficace et plus productif."Pour les auteurs du rapport "Labour supply, education and migration in south mediterranean countries", poursuivre et appuyer la migration légale ne doit pas exonérer les Etats de "se pencher sur le faible niveau d'instruction et l'inadéquation entre les compétences et les systèmes éducatifs, mais aussi lutter contre le choix dominant de certains domaines d'études, comme les sciences sociales, qui ne correspondent pas aux offres de postes dans leur pays". Le manque d'emplois demeure le moteur de la migration légale ou illégale, insiste le rapport "Brain drain". Cette soupape de sécurité entraîne environ 400 000 Méditerranéens du Sud à rejoindre chaque année un pays de l'Union européenne."Il faut créer des emplois au Sud de la Méditerranée en conduisant une politique de long terme", souligne Rym Ayadi. Elle en appelle à "casser la spirale population croissante, faible niveau d'instruction, faibles opportunités de travail, immigration au Nord."Auteure : Cinzia AlcidiAuteurs : Cinzia Alcidi, Nadzeya Laurentsyeva et Ahmad Wali Ahmad YarAuteurs : Mehtap Akgüç, Cinzia Alcidi et Mattia Di Salvo