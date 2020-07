La fintech française iBanFirst choisit Tunis pour implanter son troisième centre de R&D

TUNISIE. iBanFirst, spécialiste français des services financiers pour les entreprises internationales, annonce, mercredi 22 juillet 2020, l'implantation d'un centre de R&D à Tunis. Il s'agira de son troisième après ceux de Paris et de Dijon. "La décision d’iBanFirst de localiser une partie de son activité en Tunisie s’est rapidement imposée, alors qu’il est de plus en plus difficile en France de recruter des profils tech de haut niveau. Ce pays est également très vite apparu comme une évidence du fait, notamment, de la proximité géographique, culturelle, linguistique entre ces deux pays", explique un communiqué." La Tunisie représente un fabuleux vivier de talents dans lequel nous allons pouvoir puiser les ressources qui nous manquent aujourd’hui pour accélérer le développement de notre produit. Le fait que nous soyons sur le même fuseau horaire a également été un critère de choix déterminant, afin que la collaboration entre les équipes en France et celles en Tunisie soit la plus fluide et la plus efficace possible", commente Oualid Abderrazek, chief product officer chez iBanFirst, et issu de l'Ecole Polytechnique de Tunis et de l'Ecole des Mines de Paris.iBanFirst lance un plan de recrutement en France et en Tunisie avec quarante-cinq embauches à pourvoir en 2020, dont vingt sur le centre de Tunis. Ce dernier devait débuter son activité en mars 2020, mais la pandémie du coronavirus a retardé son ouverture.Créée en 2013 à Paris et proposant une alternative à l'offre traditionnelle des banques, avec notamment une plate-forme dédiée aux transactions multidevises, iBanFirst (180 salariés) revendique plus de 4 000 clients dans toute l'Europe. L'entreprise française -réglementée par la Banque Nationale de Belgique en tant qu’établissement de paiement habilité à exercer dans toute l’Union européenne - a levé plus de 46 M€, en trois tours de table, auprès de fonds de capital-risque dont Elaia Partners, Large Venture (BPI France) , Serena et Breega ainsi que de business angels dont Xavier Niel.