La finance verte a représenté 51% des investissements totaux de la Berd en 2021

UE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) a investi 10,4 mrds€ en 2021, le second montant (après les 11 mrds€ de 2020) jamais atteint depuis sa création en mai 1990. "Ces excellents résultats soulignent la ferme volonté de la Banque de continuer à soutenir ses clients à la suite de la pandémie, ainsi que son engagement à décarboniser les économies et à permettre la transition vers un avenir plus durable, en mettant l'accent sur l'implication du secteur privé et le soutien aux réformes visant à lutter contre le changement climatique", souligne la Française Odile Renaud-Basso, présidente de la Berd depuis novembre 2020 En 2021, l'institution a traité 413 projets (411 en 2020) et sa part dans le secteur privé a progressé de quatre points pour atteindre les 76%. Son intervention a permis de mobiliser environ 1,2 mrd€ de fonds de donateur pour soutenir ses opérations. Une somme provenant principalement de l'Union européenne, le plus grand donateur multilatéral de la banque.51% des engagements totaux de la Berd en 2021, soit 5,4 mrds€, concernaient l'économie verte, un ratio record. En 2020, ces investissements n'atteignaient qu'une part de 29% contre 46% en 2019 et 25% en 2015. Le précédent exercice, la banque avait dû se concentrer sur la réponse à la crise de Covid-19 en réservant une grande partie de ses investissements à aider directement ses clients et les économies à lutter contre l'impact de la crise économique mondiale. Notamment en proposant, via des prêts d'urgence, des liquidités à court terme et des fonds de roulement qui, par nature, ne soutenaient pas de nouvelles dépenses d'investissement dans l'économie verte.La Berd avait donc réalisé une pause dans sa nouvelle approche de la transition de l'économie verte de la Berd (GET), lancée en 2016 et mise à jour en juillet 2020 (GET 2.1), visant à favoriser l'utilisation d'énergie et de ressources durables.