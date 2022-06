La finance islamique comme nouvelle perspective aux problèmes de croissance et de pauvreté

L’industrie financière islamique a connu un développement fulgurant depuis l’expérimentation menée à Mit Ghamr en 1963. Cela étant, elle reste encore très loin d’une adéquation parfaite de ses pratiques particulières à ses principes généraux. Ses prétentions premières d’abolition de l’asservissement par l’intérêt et d’action en toute justice au service de l’humanité entière ont été mises à mal dans le cadre de son opérationnalisation. De nombreuses institutions financières islamiques ayant préféré copier les instruments conventionnels et utiliser les instruments de dettes plutôt que les instruments participatifs fondés sur le partage des pertes et des profits.



Cela étant, le développement du marché des ṣukūk (certificats d’investissements islamiques) a toutefois permis à de nombreuses entreprises et gouvernements d’avoir accès à un volume de financements importants. Le processus d’institutionnalisation actuellement à l’œuvre permet d’entrevoir un développement pérenne de ses objectifs premiers même si, à ce jour, la finance

islamique n’a pas encore réussi à honorer ses promesses d’inclusion financière, de prospérité et de richesse partagée.



La finance islamique repose sur des fondations doctrinales fortement enracinées dans une tradition millénaire du droit et de l’éthique des affaires. Son processus d’institutionnalisation, son mode de gouvernance et ses risques spécifiques ont fait d’elle un phénomène étudié dans toutes les universités du monde.



Effectivement, la recherche en économie et finance islamiques a considérablement progressé depuis le milieu des années 2000. Cela reflète la croissance rapide du secteur, avec environ 2 524 milliards de dollars d’actifs et une croissance de 525,75 % entre 2006 et 2019.