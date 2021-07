La facture de la reconstruction de Gaza pourrait atteindre les 485 M$

Sur le pan des dommages physiques, le secteur social a été le plus touché (140 à 180 M$ - 118 M€ à 152 M€). Les logements représentent à eux seuls près de 93% de ces dommages. Les autres secteurs les plus atteints sont les secteurs productifs et financiers avec en tête l'agriculture et les services, le commerce et l'industrie.



Les secteurs sociaux paient aussi le plus lourd tribut dans les pertes économiques avec environ 87% d'entre elles attribuées aux coûts supplémentaires de la santé et de la protection sociale ainsi qu'au chômage. Parmi les besoins critiques sont ainsi recensés un soutien en espèce à environ 45 000 habitants (sous forme d'aide alimentaire et non alimentaire), la création de 20 000 emplois à temps plein supplémentaire pendant douze mois, le relogement de plus de 4 000 personnes, des interventions pour améliorer la production alimentaire dans les secteurs de l'agroalimentaire et de la pêche pour remettre en état les biens matériels.

Parallèlement, le document prône un soutien financier aux micro-entreprises et aux Pme gravement endommagées fournissant des services, des biens et des emplois aux communautés. En mettant l'accent sur les techniques durables d'économie d'énergie et d'eau.



"Il s'agit d'un nouvel épisode malheureux au cours duquel le peuple palestinien de Gaza s'est retrouvé au cœur du conflit et de la destruction. La crise humanitaire est aggravée dans une économie dont les liens avec le monde extérieur sont très limités. Le PIB de Gaza pourrait se contracter de 0,3 % en 2021, contre une croissance annuelle estimée à 2,5 % avant le conflit. Grâce à cette évaluation, nous espérons mobiliser le soutien des donateurs pour aider à rétablir des conditions de vie dignes et des moyens de subsistance à Gaza, et ouvrir la voie à la reprise", souligne Kanthan Shankar, directeur national de la Banque mondiale pour la Cisjordanie et Gaza. Cette RDNA est une étape importante dans ce processus. J'appelle la communauté internationale à s'unir pour soutenir ces efforts", insiste Tor Wennesland, coordinateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient.