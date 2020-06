La diversification des chaînes d'approvisionnement devrait bénéficier à la Turquie

TURQUIE. Selon Suma Chakrabarti, la Turquie devrait être l'un des pays qui tirera le meilleur profit de la diversification des chaînes d'approvisionnement après la Covid-19. Le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) l'a indiqué, mercredi 17 juin 2020, lors d'un discours adressé en webinaire aux membres du Conseil turc des relations économiques extérieures (DEIK).



Selon lui, "l'une des conséquences les plus importantes de la pandémie et des perturbations qu'elle a infligé aux chaînes d'approvisionnement mondiales est un examen plus minutieux des chaînes d'approvisionnement (...) La Turquie, avec son fort potentiel pour augmenter considérablement ses exportations, est l'un des pays qui a le plus à gagner dans cette nouvelle dynamique." Elle devrait bénéficier du déplacement de ces chaînes loin de la Chine, actuellement le premier fournisseur mondial.



Une étude de la Berd a montré que sur une quarantaine d'Etats dans lesquels la banque investit, la Turquie a un "avantage comparatif relevé" ("ACR") - rapport entre la part d'un produit dans les exportations totales d'un pays et la part de ce produit dans le commerce mondial - dans 189 groupes de produits, les plus important de tous les pays des régions de la Berd.