La dissolution de la Knesset et le retour de Benyamin Netanyahou se profilent en Israël

La dissolution de la Knesset semble ouvrir un boulevard au retour de Benyamin Netanyahou au poste de Premier ministre. L'homme de soixante-douze ans a déjà exercé cinq mandats à ce poste avant d'échouer, après douze ans de pouvoir, à constituer un gouvernement en juin 2021. Malgré la victoire de son parti le Likoud aux élections législatives de mars 2021 La tâche avait alors été confiée, par le Président de la République Reuven Rivlin, à Naftali Bennett. Voici un an, le nationaliste religieux avait réussi à former une alliance hétéroclite entre la droite, les libéraux et les partis arabes. Elle n'a pas tenu la distance.A la tête de l'opposition, Benyamin Netanyahou qualifie aujourd'hui cette équipe de "pire gouvernement de l'histoire d'Israël" et ironise sur le fait qu'elle organise "les funérailles les plus longues de l'histoire". Son parti conservateur le Likoud et ses alliés nationalistes et ultra-religieux se trouvent en tête des sondages, mais n'obtiendraient pas la majorité à la Knesset. "Nous formerons un gouvernement national, dirigé par Benyamin Netanyahou, pour le bien des citoyens et de l'État d'Israël", assure, confiant, Yariv Levin.