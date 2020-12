La diaspora, tremplin de la stratégie française de partenariats en Afrique

Soutenu par l'Union européenne, l'AFD, Expertise France, la Coopération allemande et Anima Investment Network, le programme Meet Africa II offre un outil supplémentaire à la politique française d'aide au développement de l'entrepreneuriat en Afrique qui s'appuie sur la diaspora.

"Jamais avant Emmanuel Macron, un Président français n’avait à ce point théorisé le rôle de la diaspora dans le partenariat avec l’Afrique", commente Emmanuel Noutary. Pour le délégué général d'Anima, "elle figure en filigrane tout au long de son discours de Ouagadougou du 28 novembre 2017, et elle s’appuie sur des gestes concrets comme le visa de circulation longue durée, le Conseil Présidentiel pour l’Afrique ou l’initiative MeetAfrica. Surtout elle traduit enfin une reconnaissance au sommet de l’État des apports de cette diaspora pour la France et ses pays partenaires." Cofinancé par l'Union européenne (5 M€) et l'Agence Française de développement (AFD pour 3,5 M€), Meet Africa II s'adresse aux diasporas de six pays africains* désireux de soutenir l'entrepreneuriat dans leur nation d'origine. Expertise France, la Coopération allemande et Anima Investment Network interviennent en partenariat dans ce programme lancé le 9 décembre 2020. Il s'appuiera sur les services offerts par des acteurs existants. En phase de sélection, ils seront labellisés Meet Africa. Une plate-forme web et le forum Diaspora feront la promotion de l'ensemble des acteurs en France et dans les six pays africains pour orienter 1 000 entrepreneurs à compter du premier trimestre 2021 et jusqu'à fin 2023, date de clôture du programme."Jamais avant Emmanuel Macron, un Président français n’avait à ce point théorisé le rôle de la diaspora dans le partenariat avec l’Afrique", commente Emmanuel Noutary. Pour le délégué général d'Anima, "elle figure en filigrane tout au long de son discours de Ouagadougou du 28 novembre 2017, et elle s’appuie sur des gestes concrets comme le visa de circulation longue durée, le Conseil Présidentiel pour l’Afrique ou l’initiative MeetAfrica. Surtout elle traduit enfin une reconnaissance au sommet de l’État des apports de cette diaspora pour la France et ses pays partenaires."

La France abrite 50% des diasporas africaines d'Europe



La France abrite 50% des diasporas africaines d'Europe. Ce programme vient en complément du nouvel instrument financier Bridge Fund by Digital Africa, lancé début novembre 2020 par Proparco, filiale de l'AFD, pour aider les jeunes entreprises innovantes africaines touchées par les conséquences économiques de la Covid-19. Mais aussi de Choose Africa, une initiative déployée par le groupe AFD en 2019 pour accompagner l'entrepreneuriat et l'innovation en Afrique (2,5 mrds€ de financements dont 1 mrd€ investi en fonds propres).



"Le Président de la République s’efforce de porter en Afrique un nouveau narratif de la France, à la fois solidaire mais plus équilibré, et surtout détaché du poids de l’histoire. Et cela correspond à ce qu’attendent les pays africains aujourd’hui : une relation partenariale fondée sur des intérêts bien compris et partagés. La diaspora africaine en France a tous les atouts pour servir de passerelle entre la France et les pays d’origine", commente Emmanuel Noutary.





(* Tunisie, Maroc, Cameroun, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal) Meet Africa II devrait accompagner près de 150 porteurs de projets (contre 80 lors de la phase un de juin 2016 à octobre 2018) de création ou de développement d'une entreprise, sélectionnés par appel à candidatur es . 170 seront financés (les lauréats de Meet Africa I seront aussi éligibles). "C'est une innovation de Meet Africa II. Nous interviendrons en amorçage avec des tickets de l'ordre de dizaines de milliers d'euros", précise Jérémie Pellet, directeur général d'Expertise France.





