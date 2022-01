La croissance démographique marque sérieusement le pas en Algérie

ALGÉRIE. Au 1er janvier 2021, la population en Algérie a atteint les 44,6 millions d'habitants au 1er janvier 2021 contre 44,24 millions au 1er juillet 2020, selon les chiffres publiés lundi 24 janvier 2022 par l'Office national des statistiques (ONS).



La part de la population âgée de moins de cinq ans subit une chute, passant de 11,7% à 11,5% entre 2019 et 2020. Il en va de même avec ceux de quinze à cinquante-neuf ans avec un décrue (60% en 2019 et 59,6% en 2020).

Par contre les populations âgées de cinq à neuf ans et de moins de quinze ans, connaissent une progression avec respectivement 10,5% (contre 10,4% en 2019) et 30,6% (contre 30,4%). Le même phénomène touche les plus de soixante ans (9,8% contre 9,5%).



L'organisme indique que ce ralentissement de la croissance s'explique par un effet combiné de plusieurs facteurs concernant les nombres de naissances, de décès et de mariages.



D'abord, le recul des naissances vivantes (992 000 avec 104 garçons pour 100 filles) n'atteint pas la barre des un million sur l'année 2020. C'est une première depuis 2014. Le taux brut des natalité s'en trouve affecté avec un ratio de 22,42% (contre 23,80% en 2019). Et le taux de fécondité de trois enfants par femme en 2019 ne se situe plus qu'à 2,9 en 2020.