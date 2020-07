La crise du Covid-19 conduit Airbus à supprimer 15 000 postes et Air France 7 585

FRANCE / ESPAGNE. Rien ne va plus dans le secteur de l'aéronautique avec deux annonces en 24 heures. Airbus envisage de supprimer 15 000 emplois et Air France 7 585 postes en équivalent temps plein (ETP)Le constructeur aéronautique européen (135 000 salariés) basé à Toulouse veut "adapter ses effectifs mondiaux et redimensionner son activité d'avions commerciaux (NDLR : en chute de 40% ces derniers mois) en réponse à la crise du Covid-19 ", comme sa direction l'indique dans un communiqué. Son plan prévoit donc une réduction d'environ 15 000 postes au plus tard à l'été 2022, dont 5 100 en Allemagne (avec sa filiale Premium Aerotec) sur un effectif de 45 500, 5 000 en France (avec sa filiale Stelia Aerospace) sur un effectif de 49 000, 1 700 au Royaume-Uni (11 000 salariés actuellement), 900 en Espagne (12 500) et 1 300 sur ses autres sites mondiaux.Airbus n'envisage pas de retour du niveau du trafic aérien d'avant coronavirus avant 2023 et potentiellement au plus tard en 2025.Les accords avec les partenaires sociaux devront intervenir d'ici l'automne 2020. Selon Guillaume Faury, Pdg d'Airbus, son groupe "fait face à la crise la plus grave que ce secteur ait jamais connue (...) Les mesures que nous avons prises jusqu'à présent nous ont permis d'absorber le choc initial de cette pandémie mondiale. Nous devons nous assurer maintenant que nous pouvons soutenir notre entreprise et sortir de la crise en tant que leader mondial de l'aérospatiale en bonne santé."Début juin 2020, le gouvernement français a débloqué 15 mrds€ pour soutenir la filière aéronautique . A l'annonce d'Airbus, le ministère de l'économie a affirmé attendre d'Airbus qu'"il utilise pleinement les instruments mis en place par le gouvernement pour réduire le nombre de suppressions d'emplois", tout en "limitant au maximum les départs contraints."