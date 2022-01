La corruption règne toujours en Méditerranée dénonce Transparency international

"Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les intérêts d'une poignée de puissants continuent de dominer la sphère politique et privée, et les restrictions imposées aux libertés civiles et politiques empêchent tout progrès significatif", note l'ONG. "La corruption y est systémique, avec de profondes racines aussi bien dans les institutions que dans la vie quotidienne", poursuit-elle.Dans cette région, où la Libye (indice 17 comme en 2020) et la Syrie (13 et avant-dernier de la liste à égalité avec la Somalie et juste devant le Soudan) enregistre les plus mauvais scores mondiaux, Transparency international indique que "la corruption systémique met en danger la démocratie et les droits humains".En dehors de ces pays qui peinent à sortir de leurs guerres civiles, la Tunisie se voit attribuer un indice de 44 (comme lors du dernier classement). Pour l'ONG allemande, "elle est devenue un exemple malheureux montrant comment les gains démocratiques peuvent être perdus". Est pointé ici du doigt la suspension du Parlement, en juillet 2021 , par le président élu Kaïs Saïed, prolongée depuis , mais aussi la fermeture, en août 2021, des locaux de l'Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC), créée au lendemain de la révolution de 2011 pour succéder à la Commission d'enquête sur les affaires de malversations et de corruption. Son ex-président, l'avocat Chawki Tabib fait l'objet d'une enquête pour "suspicion de fraude et usage de faux". Lors de l 'intronisation du nouveau gouvernement en octobre 2021, la nouvelle Premier ministre tunisienne Najla Bouden a toutefois annoncé que sa priorité était "la lutte contre la corruption".Le Liban perd encore un point d'indice (-6 depuis 2012) soit la plus importante chute de la région après celle de la Syrie (-13 sur la même période). "Plusieurs lois votées ces deux dernières années sont loin d'être appliquées. Le Liban présente également des lacunes importantes en matière de procédures de marchés publics et de transparence financière", note l'ONG. "Parmi toutes les sociétés offshore révélées dans les fuites des Pandora Papers, ce sont les hommes politiques et les hommes d'affaires libanais qui en possèdent le plus grand nombre, soit 346 sociétés. Bien que plusieurs personnalités publiques et politiquement exposées aient été nommées, aucune enquête n'a été entreprise par les autorités libanaises", regrette Transparency international. Riad Salamé, gouverneur de la Banque centrale du Liban, vient, le 11 janvier 2022 , de se voir signifier une interdiction de quitter le pays par le procureur général près de la cour d'appel de la région du Mont-Liban (centre).