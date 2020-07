La convention d'occupation de l'ancien hangar J1 à Marseille sera signée avant la fin de l'été 2020

FRANCE. Jeudi 9 juillet 2020 lors d'une conférence de presse sur l' impact de la Covid-19 sur le Port de Marseille , Hervé Martel, son président du directoire, demeurait évasif sur la signature de la convention d'occupation temporaire longue durée (AOT) de soixante-dix ans du hangar J1 se contentant d'indiquer qu'elle n'était "toujours pas validée." Elle était prévue fin mars 2019.Selon nos informations, elle devrait cependant intervenir d'ici à la fin de l'été 2020. Elle implique le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) - qui possède cette halle désaffectée de 25 500 m² de type Eiffel construite à la fin des années 1920 - et le groupement vainqueur en décembre 2018 de l'appel à projet lancé fin juin 2017 Composé d'Adim Immobilier Provence (filiale promotion du groupe Vinci), de la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), et de l'agence d'architectes-urbanistes Reichen-Robert & Associés agence RR&A), ce consortium va reconvertir les trois niveaux du hangar J1.Idéalement situé entre le fort Saint-Jean, le Mucem (Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) et le quartier d'affaires d'Euroméditerranée à Marseille, le J1 - qui prendra le nom de La Passerelle - va dédier 10 800 m² au tertiaire (dont 8 000 m² de bureaux premium), avec un hôtel Marriott 4 étoiles de 130 chambres sur deux étages, un incubateur et des espaces de co-working, un amphithéâtre, un pôle de formation aux métiers maritimes (2 500 m²), un spa, et plusieurs restaurants ainsi qu'une piscine extérieure.