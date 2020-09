La banque turque İşbank obtient un prêt de 54 M$ pour aider les entreprises turques

TURQUIE / UE. Pour stimuler les prêts bancaires aux entreprises turques, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde, mardi 8 septembre 2020, un prêt de 54 M$ (45,7 M€) à İşbank (Turkiye İş Bankasi).Premier prêteur privé turc, İşbank va pouvoir proposer des crédits supplémentaires aux entreprises turques en difficultés temporaires à cause des conséquences de la pandémie du coronavirus.En mai 2020, la Berd avait prêté 175 M$ (162 M€) à DenizBank pour soutenir ses clients. 100 M$ avait été affectés à des aides au commerce international pour les importateurs et exportateurs turcs et 75 M$ lui avait permis d'accroître sa disponibilité de financements à court terme pour les municipalités et les entreprises agroalimentaires.Les investissements de la Berd en Turquie ont dépassé le milliard d'euros en 2020 selon un communiqué de l'institution européenne. D'autre part, elle a investi 12,4 mrds€ à travers 311 projets dans ce pays depuis 2009 et ses premières opérations sur place. La quasi-totalité concernait le secteur privé. "Le portefeuille de 7 milliards d'euros de la Berd en Turquie est le plus important des trente-huit économies dans lesquelles la banque investit", précise le texte.