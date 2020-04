La banque macédonienne Ohridska Banka investit dans l'efficacité énergétique

MACÉDOINE DU NORD. Dans le cadre de sa facilité de financement pour l'économie verte (GEFF), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde, lundi 27 avril 2020, un prêt de 2,5 M€ à Ohridska Banka AD Skopje (filiale du groupe Steiermärkische Sparkasse depuis 2019).



La banque de la République de Macédoine du Nord va, grâce à cette ligne de crédit, pouvoir proposer des prêts destinés à l'efficacité énergétique des bâtiments résidentiels, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de vie des propriétaires. Ces emprunts bénéficieront uniquement aux privés investissant dans les technologies et les matériaux écologiques comme les chaudières, les fenêtres et l'éclairage. "Le parc immobilier du pays a un besoin urgent de rénovation et l'introduction de l'isolation, par exemple, devrait réduire les coûts et améliorer le confort", souligne un communiqué de la Berd.



"Nous notons que la demande de prêts pour l'efficacité énergétique se poursuit en cette période de crise et nous sommes disponibles pour servir les clients dans le cadre de la transition de la Macédoine du Nord vers une économie verte", commente Andi Aranitasi, son responsable en Macédoine du Nord.



La Berd a lancé en 2017 un programme régional d'efficacité énergétique pour les Balkans occidentaux (REEP Plus) dont est issue cette GEFF en Macédoine du Nord. Doté d'une enveloppe de 85 M€, Le REEP Plus a été initié par l'Union européenne, le ministère fédéral autrichien des Finances et les six pays bénéficiaires coopérant sous l'égide du cadre d'investissement en faveur des Balkans occidentaux (Western Balkans investment Framework - WBIF).