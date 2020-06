La banque NBKE obtient 100 M$ de la Berd pour aider les entreprises égyptiennes touchées par la Covid-19

ÉGYPTE La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) octroie un prêt de 100 M$ (89 M€) à la Banque nationale du Koweït Égypte (NBKE) dans le cadre de son programme de solidarité contre le coronavirus. Cette somme va permettre à la NBKE d'accorder des crédits aux entreprises privées égyptiennes impactées par les conséquences économiques de la pandémie. Ils permettront d'assurer les besoins de financement immédiats à court terme de ces acteurs économiques.Filiale du groupe koweïtien NBK (National Bank of Kuwait), la banque égyptienne travaille depuis 2015 avec la Berd. Elle a déjà obtenu à cette date un prêt pour une rétrocession aux Pme et une facilité de commerce, ainsi qu'un autre prêt pour l'efficacité énergétique en 2016.Mi-mai 2020, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement avait prêté 200 M$ à la banque égyptienne QNB Alahli pour la même affectation.Sur 2020-2021, la Berd prévoit d'apporter un soutien de 21 mrds€ aux trente-huit économies dans lesquelles elle investit. Depuis 2012, elle a déjà financé 115 projets égyptiens pour près de 6,5 mrds€. En 2019, l'Egypte a été son plus grand pays d'opération