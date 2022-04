La Turquie renforce ses investissements en Algérie

ALGÉRIE / TURQUIE. Les investissements directs turcs s'accélèrent en Algérie. Ils atteindraient les 5 mrds$ selon Mahinur Ozdemir Goktas (contre 13,5 mrds pour la Chine). Invitée par Musiad-Algérie, l'Association des industriels indépendants et hommes d'affaires, et le Conseil mondial des affaires turques (DTIK Algérie), l'ambassadrice de Turquie en Algérie a indiqué qu'en 2000, seulement sept sociétés turques étaient présentes dans ce pays. "Aujourd’hui, l’Algérie est passée au septième rang des pays dans lesquels la Turquie investit le plus dans le monde, et la première en Afrique. Le nombre d’entreprises turques présentes actuellement en Algérie a atteint les 1 400", précise Mahinur Ozdemir Goktas. En 2020, malgré la pandémie, plus de 130 sociétés turques ont été créées en Algérie.



Ces 5 mrds$ d'investissements auraient permis de générer quelque 30 000 emplois. Ils concernent des secteurs très divers qualifiés par l'ambassadrice turque de "stratégiques et prioritaires" pour la Turquie. Erhan Cecen, secrétaire général de Musiad-Algérie, note "le succès de plusieurs entreprises turques en Algérie dans différents domaines, ce qui incite leurs concitoyennes à venir les épauler dans la bataille de la production." Il appelle les investisseurs turcs à renforcer leur présence en Algérie, notamment dans la production. Okay Tosyali, représentant du Conseil mondial des affaires turques à Alger, a également demandé aux entreprises turques et "celles ayant un lien d'amitié avec la Turquie à venir investir en Algérie, notamment dans les secteurs productifs." Il envisage des volumes d'investissements "beaucoup plus importants" à l'avenir, notamment dans les secteurs de la santé, du tourisme, de l'industrie et des énergies renouvelables.