La Turquie obtient un nouveau sursis de l'UE et évite la liste noire des paradis fiscaux

TURQUIE / UE. Les discussions portant sur les listes noire et grise européenne des paradis fiscaux a été retirée de l'ordre du jour de la réunion informelle des ministres européens des Finances (Ecofin) qui se tenait mardi 16 février 2021.



La liste noire, créée en décembre 2017 et révisée tous les six mois (février et octobre), recense les pays et territoires usant de pratiques fiscales abusives selon les normes internationales et ne satisfaisant pas aux critères en matière d'échange de données fiscales avec l'UE. Douze pays y figurent actuellement* et dix sur la liste grise** où sont placés les pays ayant fait des progrès mais ne répondant pas encore au exigences de coopération fiscale comme la Turquie, le Maroc et la Jordanie. Le 6 octobre 2020, lors de la dernière mise à jour, Anguilla avait migré de la liste grise à la liste noire, les Barbades avait été ajouté à la liste noire alors que les Îles Cayman et Oman en était retiré. La Bosnie-Herzégovine et la Mongolie avait également été enlevées de la liste grise.



Ce retrait met en exergue le cas de la Turquie. Menacée d'être inscrite sur la liste noire, elle devrait donc finalement demeurer sur la liste grise.