La Turquie menace la Grèce de s'emparer militairement des îles de la mer Égée

Cette menace intervient alors que depuis plusieurs mois, Athènes reproche à Ankara le survol d'îles grecques de la mer Égée, à la lisière avec la frontière turque. Selon le gouvernement turc, le système grec de défense a même "verrouillé" plusieurs F-16 dans le ciel de Rhodes. Il s'agit de l'ultime manœuvre avant de déclencher un tir et reste un acte très rare entre deux pays appartenant à l'Otan (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). Athènes nie une telle action.



Elle demeure plus ambigüe sur l'incident enregistré au Sud de l'île de Lesbos, avec deux avions turcs "harcelés" par des appareils grecs. Le gouvernement grec indique que ces F-16 turcs se trouvaient dans la "Flight information région" (FIR) sans s'être annoncés par un plan de vol. " Les F-16 grecs ne font pas d’actions illégales et ne harcèlent pas les avions d’autres États. Ils sont là pour défendre l’espace aérien grec", ont répondu les autorités grecques.



De son côté, la Turquie s'inquiète toujours de la présence de troupes sur ces mêmes îles, alors que deux traités de paix signés après les deux guerres mondiales (Lausanne en 1923 et Paris en 1947) et la Convention de Montreux (1936) interdisent formellement leur militarisation. Déjà, en juin 2022, Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, avait prévenu que si la Grèce continuait à y déployer son armée, il remettrait en cause la souveraineté grecque sur ces îles.