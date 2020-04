La Turquie fournit du matériel médical à l'Espagne et à l'Italie

TURQUIE / ITALIE / ESPAGNE. La Turquie annonce, mercredi 1er avril 2020, l'envoi de matériel médical à l'Espagne et à l'Italie. Parti de l'aéroport militaire d'Etimesgut (Ankara), un avion-cargo de l'armée turque a livré dans ces deux pays fortement touchés par la pandémie de Covid-19, des combinaisons spéciales, des masques et du gel hydroalcoolique.



Ces produits sortent de plusieurs sites turcs, notamment des ateliers de confection du ministère de la Défense nationale et des usines militaires du Bureau de l'industrie de machine et chimie (MKE), qui se sont reconvertis le temps de la crise sanitaire.



Les caisses servant à les transporter portaient des messages en turc, espagnol et italien comme "il y a beaucoup d'espoir derrière le désespoir. Il y a beaucoup de lumière derrière l'obscurité" ou "De la Turquie au peuple espagnol avec beaucoup de respect".



La Turquie compte 16 500 cas confirmés de Covid-19 et 214 décès à ce jour, selon le ministère turc de la Santé. L'Espagne et l'Italie en recense respectivement 102 136 (9 053 décès) et 105 792 (12 428 décès).