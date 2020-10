La Turquie et la Grèce victimes de plusieurs tremblements de terre suivis de mini-tsunamis

TURQUIE / GRÈCE. Le centre sismologique euro-méditerranéen (CSEM/EMSC) a enregistré, vendredi 30 octobre 2020 au matin, deux puissants séismes en mer Egée. Le premier de magnitude 6,9 a touché la ville turque de Seferihisar, à quelque soixante-dix kilomètres d'Izmir à l'Ouest du pays, et a causé un mini-tsunami . Le second, d'une magnitude de 7 (6,6 selon les autorités turques) a frappé l'archipel grec du Dodécanèse, près de l'île de Samos, avec aussi pour conséquence une vague créée par la montée de la mer.Seize autres tremblements de terre ont été recensés ensuite dans la même région. Les secousses auraient été ressenties jusqu'à Istanbul et Athènes.En Turquie, au moins vingt bâtiments ont été détruit et quatre morts découverts sous les décombres et 120 blessés sont à déplorer selon un premier bilan du ministère turc de la Santé.