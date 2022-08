La Turquie et Israël reprennent "pleinement et entièrement" leurs relations diplomatiques

TURQUIE / ISRAËL. Après douze ans de brouille, les autorités turques et israéliennes ont décidé, mercredi 17 août 2022 au soir, la restauration complète de leurs relations diplomatiques. Un entretien téléphonique entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et Yaïr Lapid, Premier ministre israélien par intérim depuis juillet 2022, a précédé cette annonce. "Il a été décidé d'élever le niveau des liens entre les deux pays à des relations diplomatiques pleines et entières et de renvoyer les ambassadeurs et les consuls généraux dans les deux pays", soulignait Yaïr Lapid.La prise de distance entre les deux pays date du 31 mai 2010 et de l'assaut par un commando de l'armée israélienne d'un navire humanitaire turc, le Mavi Marmara. Affrété par IHH, une ONG de tendance islamique, et accompagné d'une flottille internationale, ce bateau tentait d'apporter de l'aide aux habitants de Gaza malgré le blocus israélien. L'intervention avait causé la mort de neuf militants turcs entraînant le courroux du gouvernement turc parlant de "terrorisme d'Etat". Ankara répondait dès l'année suivante en expulsant l'ambassadeur israélien.En 2016, une timide réconciliation avait débuté . Mais un second épisode venait à nouveau creuser le fossé. Soixante-deux Palestiniens étaient abattus en mai 2018 , par les forces de défense israéliennes (FDI), à la frontière avec l'enclave. Recep Tayyip Erdogan accusait alors Israël de "tuer des enfants et des bébés" et rappelait alors son ambassadeur en Israël tout en renvoyant son homologue israélien en Turquie. En riposte, Israël chassait le consul général turc basé à Jérusalem. Aucun échange diplomatique n'avait été effectué depuis.