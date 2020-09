La Turquie creuse son risque d'inflation et de surendettement faute de politique monétaire adaptée face à la Covid-19

TURQUIE. Selon une étude Euler Hermes, les marchés émergents (hors Chine) ont subi une fuite de capitaux sans précédents, de l'ordre de - 84 mrds$ (71 mrds€) à cause de la Covid-19. Face à cette situation, en mars 2020, leurs banques centrales ont mis en place des politiques monétaires, dîtes non-conventionnelles, sans précédent et pas toujours appropriées.



Parue jeudi 10 septembre 2020, l'enquête pose la question de l'inflation et de la soutenabilité de la dette. "Nonobstant les bénéfices à court-terme, si ces programmes QE (NDLR : quantitative easing policy - politique monétaire d'assouplissement quantitatif visant à générer de l'argent frais pour stimuler l'économie) des marchés émergents sont poursuivis intensément, ils pourraient causés de sérieux problèmes à moyen ou long terme comme un dépassement de l'inflation et un surendettement", précise-t-elle. Sont principalement visés sur les seize pays concernés, le Brésil, l'Inde et la Turquie.



La Turquie creuse ainsi son score de risque d'inflation, à 2,21, en occupant la première place des pays émergents, loin devant le second, la Hongrie et son 1,20. La Turquie a subit en août 2020 un taux d'inflation de 11,8% trônant en tête (le second, l'Inde ne se trouve qu'à 6,9%) des émergents. Ankara se trouve également confrontée à un risque élevé de viabilité de sa dette.