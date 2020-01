La Turquie commercialisera en 2022 ses premières voitures électriques 100% turques

TURQUIE. Le Turc TOGG (Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu) va devenir le premier constructeur automobile national en produisant, dès 2022, deux véhicules 100% électriques et 100% "made in Turkey".



Le premier prototype de modèle, dévoilé le 27 décembre 2019 par le président turc Recep Tayyip Erdogan, est un SUV compact réalisé notamment avec l'aide du designer automobile italien Pininfarina. Il se présente sous plusieurs configuration dont une haut de gamme avec deux moteurs de 200 ch chacun (sur le train arrière et sur le train avant). Il sera connecté en 5G et bénéficiera de mise à jour à distance de ses logiciels.

Trente minutes de charge suffiraient à récupérer 80% de la capacité de la batterie pour une autonomie totale promise entre 300 et 500 km selon les modèles.



Le second annoncé est une berline tricorps sur laquelle peut d'information à filtré.