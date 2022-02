La Turquie bat un nouveau record d'inflation, proche des 50%, en janvier 2022

Pour s'assurer que sa politique soit appliquée, il limoge à tour de bras, depuis trois ans , ses ministres de l'Economie et ses présidents de la Banque centrale. Fin janvier 2022, il congédiait même Sait Erdal Dinçer de son poste le directeur du TÜIK, pour la publication de mauvaises statistiques (sic). C'est le cinquième à subir cette sanction depuis 2019.A dix-huit mois de l'élection présidentielle, Recep Tayyip Erdogan a promis, le mois dernier, un "retour à une inflation à un chiffre le plus vite possible." Nureddin Nebati, son ministre de l'Economie, affirmait voici quelques heures que l'inflation allait atteindre un pic en avril 2022 et demeurer "sous la barre des 50%." Le même avait prédit ce pic pour janvier 2022 et une inflation à un chiffre en juin 2023.Mercredi 2 février 2022, lors d'une intervention à l'assemblée générale de la Confédération des jeunes hommes d'affaires de Turquie (TUGIK), le président turc présentait la lutte contre la forte inflation et le déficit commercial comme les principaux objectifs à moyen terme du gouvernement turc. "Au fur et à mesure des mois, nous allons faire reculer la forte inflation dans notre pays", déclarait Recep Tayyip Erdogan réaffirmant vouloir intégrer la Turquie dans les dix plus grandes économies au monde.