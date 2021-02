La Turquie augmente de 69% son déficit commercial en 2020

TURQUIE. Selon les données publiées vendredi 29 janvier 2021 par l'Institut turc des statistiques (TUIK), les exportations turques ont accusé une baisse de 6,3% en 2020, par rapport à l'exercice précédent, avec un total de 169,48 mrds$ (140,46 mrds€), hors produits énergétiques et or non monétaire.

L'Allemagne a été le premier client du pays (15,7 mrds$ d'exportations) suivi par le Royaume-Uni (11,23 mrds$), les États-Unis (10,84 mrd$), l'Irak (9,13 mrds$) et l'Italie (8,75 mrds$). Ces cinq pays pèsent 32,2% des exportations totales. Les produits des industries manufacturières ont représenté 94,3% du total des exportations en 2020, contre 3,5% pour la sylviculture et la pêche et 1,7% pour les mines et carrières.



Le TUIK évoque une contraction du marché et de la demande liée à la Covid-19 pour justifier ce recul.



En revanche, les importations ont connu une hausse de 4,3% à 219,39 mrds$ (181,82 mrds€). La Chine occupe la première place avec 23,20 mrds$, puis vient l'Allemagne (21,71 mrds$), la Russie (17,86 mrds$), les États-Unis (11,51 mrds$) et l'Italie (9,19 mrds$). Ces cinq pays ont assuré 38% des importations totales.



Les biens intermédiaires dominent les importations avec 74,3% du total, suivis des biens d'équipement (14,5%) et des biens de consommation (11%).