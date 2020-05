La Turque DenizBank obtient 175 M$ pour soutenir le commerce international

TURQUIE. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) accorde, jeudi 7 mai 2020, un prêt de 175 M$ (162 M€) à DenizBank. Avec cette somme, la banque turque va soutenir ses clients en difficulté à cause de l'impact de la pandémie du coronavirus.



100 M$ seront consacrés à des aides au commerce international sous forme d'instruments et de produits financiers proposés par DenizBank. "Alors que les importateurs et les exportateurs sont aux prises avec des perturbations, il y a eu une augmentation rapide de la demande de financement du commerce, qui est essentielle pour maintenir le commerce", souligne la Berd dans un communiqué.



Les autres 75 M$ vont permettre à la banque turque d'accroître sa disponibilité de financements à court terme pour les municipalités et les entreprises agroalimentaires.



"Nous avons récemment lancé une initiative vitale de prêt aux PME« Nefes »en collaboration avec l’Union des chambres et des bourses de commerce de Turquie (TOBB). Dans les moments difficiles de la pandémie de coronavirus, nous continuons à soutenir les agriculteurs, les PME, les municipalités et nos clients engagés dans le commerce extérieur, comme nous le faisons toujours" , commente Hakan Ateş.



La Berd envisage de consacrer un soutien de 21 mrds€ pour aider les entreprises de trente-huit marché émergents à affronter l'impact économique du Covid-19.