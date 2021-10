La Tunisie va entrer dans le Top 10 des pays africains les plus endettés

AFRIQUE. Selon un rapport du Centre d'Étude et de Réflexion sur le monde francophone (CERMF), sept pays africains enregistreront un endettement public par rapport à leur Produit intérieur brut, au-dessus de la barre symbolique des 100% à la fin 2021.Publiée mercredi 27 octobre 2021 et extrapolant les données du Fonds monétaire international (FMI) au 20 octobre 2021, cette projection établit un classement des dix États les plus endettés (voir graphique ci-dessous).A sa tête, le Soudan et ses 56 mrds$ de dettes. Ce géant de l'Afrique de l'Est voit cependant son taux reculer à 209,9% du PIB contre 272,9% à fin 2020, notamment grâce à la décision, en juillet 2021, des pays du Club de Paris d'annuler une partie de sa dette (14,1 mrds$, dont 5 mrds$ par la France, sur les 23,5 mrds$ dus). Dans cette liste des pays les plus endettés du continent figurent deux Méditerranéens : la Tunisie et l'Égypte (dette de 91,4% de son PIB).La Tunisie effectuerait donc "une entrée remarquée et historique", comme l'indique le rapport, à la neuvième place de ce Top 10 avec une dette atteignant 90,20% de son Produit intérieur brut (PIB), contre 89,7% en 2020. "Autrefois considérée comme un modèle de développement économique et social pour l’ensemble de l’Afrique et du monde arabe, en dépit de certaines lacunes, parfois exagérées, la Tunisie a en effet connu une décennie perdue en enregistrant une croissance économique annuelle de seulement 0,7 % en moyenne sur la période de dix années 2011-2020", analyse le CERMF.Le Centre souligne également que " ce pays d’Afrique du Nord, qui jouissait auparavant d’une excellente réputation auprès des marchés financiers internationaux, sans égal sur le continent en dehors de l’Afrique du Sud de l’époque, n’est aujourd’hui plus en mesure de lancer le moindre emprunt obligataire à des conditions optimales (taux d’intérêt bas et proche de ceux dont bénéficient certains pays développés). Ce qui pousse le pays à recourir au FMI et à la Banque mondiale, et/ou à solliciter la garantie financière d’une grande puissance étrangère".Depuis la révolution tunisienne de janvier 2011 , la Tunisie n'arrive pas à juguler son instabilité politique et sa crise économique.