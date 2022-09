La Tunisie s'apprête à conclure un accord avec le FMI

TUNISIE. Dans un entretien accordé à l'agence de presse Reuters, dimanche 18 septembre 2022, Marouane Abassi affirme que l'accord tant attendu avec le Fonds monétaire international (FMI) s'avère proche. Selon le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie , « Le montant se trouve encore en cours de négociation ». Il pense qu'il sera « compris entre 2 et 4 mrds$ », et précise, « nous espérons parvenir à un accord au niveau des services du FMI dans les semaines à venir ».La signature devrait donc intervenir au plus tard dans le courant du mois d'octobre 2022.L'institution de Bretton Woods a posé de nombreuses exigences avant d'accorder une ligne de crédit à la Tunisie. L'acceptation par référendum le 25 juillet 2022 d'une nouvelle constitution, l'annonce d'un calendrier pour les prochains scrutins destinés à sortir des pleins pouvoirs exercés par Kaïs Saïed depuis le 25 juillet 2021 . Et très récemment, la publication au Journal Officiel du décret présidentiel portant sur l'organisation des élections législatives , prévues le 17 décembre 2022 ont fait avancer les discussions.L'accord paraphé en août 2022 entre le gouvernement et le syndicat Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) sur une augmentation des salaires du secteur public de 5% a également fait fortement pencher la balance en la faveur d'un accord. Fitch Ratings le soulignait vendredi 16 septembre 2022, indiquant qu'il augmente la probabilité d'un accord avec le FMI. Ce texte éloigne le risque de manifestations à l'appel de cette puissante organisation revendiquant quelqu'un million d'adhérents et capable de bloquer le pays et son économie par des grèves très suivies. Comme elle l'a prouvé en juin 2022 . De plus, il offre une vision claire du poids des salaires dans le PIB sur plusieurs années. La fonction publique représente 46% du budget de l'État L'accord rassure donc le FMI demandeur impératif d'une entente entre le gouvernement et la puissante UGTT.D'autres réformes demandées, pour plus d'austérité, n'ont cependant pas encore été mises en œuvre.