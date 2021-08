La Tunisie prolonge sa pause de la démocratie

TUNISIE. Le président de la République tunisienne a annoncé, dans la nuit du 23 au 24 août 2021, la publication d'un décret prolongeant "jusqu'à nouvel ordre" le gel du Parlement. Le 25 juillet 2021, Kaïs Saïed prononçait la suspension de l'Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) pour trente jours, limogeait son Premier ministre Hichem Mechichi et s'arrogeait par là-même les pleins pouvoirs. Depuis, et contrairement à ce qu'il avait promis, aucun nouveau chef de gouvernement n'a été désigné, pas plus qu'une feuille de route politique publiée.Pour justifier cette entorse à la démocratie, Kaïs Saïed s'appuyait sur l'article 80 de la Constitution tunisienne adoptée en 2014 . S'il interdit la dissolution du Parlement, il prévoit bien le "gel de ses activités", en cas de "péril imminent".L'opposition, principalement le parti islamiste Ennahda, avait alors dénoncé un coup d'État, d'autant plus que ces décisions s'accompagnaient de la levée de l'immunité de plusieurs députés - prolongée également - ainsi que l'interdiction faîte à soixante-cinq parlementaires, mais aussi des hommes d'affaires, des anciens ministres et des magistrats, de quitter le territoire tunisien.Dans un communiqué, quarante-cinq magistrats tunisiens ont dénoncé "l'affreuse atteinte gratuite et sans précédent à l'encontre de la liberté de circulation et de voyage (...) en l'absence de toute procédure judiciaire"."La liberté de déplacement est un droit constitutionnel que je m'engage à garantir (...) Mais certaines personnes doivent rendre des comptes à la justice avant de pouvoir voyager", réplique le président tunisien.L'ONG tunisienne I-Watch a recensé quatorze députés poursuivis ou condamnés pour des faits aussi divers que crimes et délits, fraude fiscale, escroquerie, corruption, conflit d'intérêt et harcèlement sexuel.