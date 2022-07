La Tunisie et l'Algérie échouent à accueillir le siège de l'Agence africaine du médicament

Rassemblant aujourd'hui une trentaine de pays, l'AMA entend mettre en commun les ressources et expertises de ses membres, réglementer les produits pharmaceutiques et stimuler l'intégration africaine afin de produire des médicaments répondant aux besoins des populations africaines. Elle se donne ainsi comme ambition d'apporter une réponse concrète à la problématique dans ce domaine en renforçant les capacités des États africains signataires et des Communautés économiques régionales (CER) dans la réglementation des produits médicaux. Ce, afin de faciliter l'accès à des produits médicaux de qualité, sûrs et efficace dans le continent.



Aujourd'hui, l'Afrique importe 99% de ses vaccins et 80% de ses médicaments. Il représente moins de 3% du marché pharmaceutique mondiale avec seulement 375 fabricants de médicaments recensés, principalement en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie et en Égypte. Ces quatre pays concentrant à eux seuls 70% de la production du continent.



En avril 2022, une étude de Goldstein Market Intelligence évaluait la valeur de l'industrie pharmaceutique africaine à 28,56 mrds$ (26,38 mrds€) en 2017. Son analyse anticipait un marché compris entre 56 et 70 mrds$ (51,7 à 64,5 mrds€) d'ici à 2030.



* Algérie, Égypte, Maroc, Ouganda, Tanzanie, Tunisie, Rwanda, Zimbabwe