La Tunisie cumule les mauvais résultats économiques

La Banque mondiale voit dans ces mauvais chiffres le résultat de la crise du Covid, de la guerre en Ukraine, et de l'absence de réformes économiques.Entreprise publique bénéficiant d'un monopole d'importation de nombreux produits alimentaires de grande consommation, l'Office du commerce de Tunisie (OCT) peine à remplir sa mission. En effet, la Tunisie manque de réserves de change, les tarifs des marchandises importés ne font qu'augmenter alors que l'OCT doit maintenir des prix de vente bas pour éviter un embrasement social à quelques mois des élections législatives prévues le 17 décembre 2022. Résultat, la pénurie gagne de plus en plus de produits (sucre, farine, beurre, café, lait... ) depuis le début de l'été 2022.En août 2022, le gouvernement tunisien et les principaux syndicats de salariés et de commerçants, la puissante Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) en tête, ont trouvé un accord pour entamer immédiatement des négociations sur les réformes économiques demandées par le Fonds monétaire international (FMI) en échange de son soutien et le déblocage d'un nouveau prêt de 4 mrds€.