La Tunisie accuse un déficit de 16,2 milliards de dinars de sa balance commerciale en 2021

TUNISIE. Avec des exportations et des importations en hausse, la Tunisie présente pour l'année 2021 un déficit de sa balance commerciale de 16,21 milliards de dinars soit 4,97 mrds€ (contre -12,75 milliards de dinars en 2020).



Selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique (INS) mercredi 12 janvier 2022, les exportations ont enregistré une hausse de 20,5% (contre une baisse de 11,7% en 2020) pour atteindre les 46,65 milliards de dinars (14,30 mrds€). Elles ont pris à 70,2% le chemin vers l'Union européenne, soit une augmentation de 13,9% entre 2020 et 2021. "Cette évolution est expliquée, d’une part, par la hausse de nos exportations vers certains partenaires européens, tels que la France (+10,7%), l’Italie (+31,4%) et l’Allemagne (+24,9%) ; et d’autre part, par la baisse de nos ventes vers d’autres pays, notamment l’Espagne (-16,4%) et la Grèce (-5,6%)", précise l'INS dans son enquête. Les exportations progressent également avec la Libye (+43,5%) et le Maroc (+24,5%) mais accusent une forte baisse avec l'Algérie (-20,2%).



Les plus fortes progressions concernent les secteurs de l'énergie (+39%), des mines, phosphates et dérivés (+83,2%), des industries mécaniques et électriques (+21,9%) et dans une moindre mesure des textiles, habillement et cuirs (+14,4%). Les plus touchées ont été les exportations des industries agro-alimentaires en recul de 3,9%.