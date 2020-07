La Tunisie accueille ses premiers vols internationaux depuis mars 2020

TUNISIE. Le premier vol charter depuis mars 2020 et la crise de la Covid-19, a atterri, samedi 18 juillet 2020, à l'aéroport international de Djerba-Zarzis. Le tour-opérateur luxembourgeois Luxair a pu amener 155 touristes français, allemands et luxembourgeois qui ont dû subir à leur arrivée un contrôle de température par une caméra thermique. Ils ont été accueillis par le ministre tunisien du Tourisme et de l'Artisanat, Mohamed Ali Toumi. "Ce premier vol charter est important, car il annonce la reprise de la saison touristique ou de ce qui en reste, et redonne l'espoir aux habitants de Djerba qui vivent grâce à ce secteur", a-t-il souligné.Tous les touristes se rendaient dans des hôtels situés sur l'île de Djerba.Le lendemain, dimanche 19 juillet 2020, un autre vol Luxair est arrivé à l'aéroport international d'Enfidah-Hammamet avec 149 passagers français et luxembourgeois.La capacité des hôtels, qui pratiquent des mesures sanitaires strictes (gel hydroalcoolique, pulvérisation de désinfectant sur les bagages, prise de température), a été divisé par deux pour favoriser la distanciation sociale. Ils ne pratiquent plus la quarantaine depuis le 13 juin 2020 . Les touristes étrangers étaient autorisés à revenir depuis le 27 juin 2020.