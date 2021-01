La Syrie plongée dans une profonde crise économique

"Les Syriens commencent 2021 avec une monnaie dont la valeur a considérablement baissé et les prix des denrées alimentaires sont à des niveaux historiquement élevés, en partie parce que les subventions pour des produits clés comme le pain ont été réduites", commente ainsi Mark Lowcock. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires parle de "13 millions de personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire et 10,1 millions supplémentaires, dont 5,5 millions de réfugiés syriens, dans la région". Il estime ses besoins à 10 mrds$ (8,2 mrds€) d'aides pour 2021, dont 4,2 mrds$ (3,5 mrds€) pour ceux vivant à l'intérieur même de la Syrie. En moyenne, l’opération humanitaire coordonnée par l’ONU a aidé 7,6 millions de personnes par mois à travers le pays en 2020, soit une augmentation d’environ 20% par rapport à 2019.



La production nationale de blé ne peut plus répondre à la demande d'autant plus que sa majeure partie se trouve dans des zones échappant au contrôle du gouvernement. Ceci engendre des pénuries de pain dans plusieurs provinces. Il faut compter aussi avec le manque de carburants (le prix du mazout au marché est jusqu'à dix fois supérieur à celui subventionné) causant des coupures d'électricité en plein hiver. Le régime syrien accuse "les Etats occidentaux et la Turquie de poursuivre leurs politiques hégémoniques et le pillage de ses ressources". Et, soutenu dans ce propos par son allié russe, il voit dans les sanctions occidentales les raisons de l'échec de l'économie syrienne. La délégation du Conseil de sécurité lui renvoie la balle : "le régime a dévasté sa propre économie par le népotisme, la corruption et en finançant la violence brutale contre son peuple".