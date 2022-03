La Syrie et l'Algérie seuls pays méditerranéens à ne pas voter contre l'invasion russe en Ukraine

Quant au Maroc, il n'a tout simplement pas pris part au vote, comme onze autres pays, sans fournir d'explications convaincantes sur ce choix. Selon un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, "la non-participation du Maroc ne saurait faire l'objet d'aucune interprétation par rapport à sa position de principe concernant la situation entre la Fédération de Russie et l'Ukraine". Il indique que "le Royaume du Maroc réaffirme son fort attachement au respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'unité nationale de tous les États membres des Nations unies" et que "les membres de l'organisation se doivent de régler leurs différends par des moyens pacifiques et selon les principes du droit international, afin de préserver la paix et la sécurité mondiales".



La crainte que l'Égypte ne s'associent pas à cette résolution avait conduit le jour même du vote l'Union européenne (UE) et le G7 (groupe de sept pays parmi les dix les plus industrialisés: Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni) à demander officiellement au Caire de condamner l'opération militaire russe en Ukraine. "La tentative de la Russie de déstabiliser l'ordre international aura également des répercussions sur le Moyen-Orient et l'Afrique, y compris l'Égypte", indiquait un communiqué conjoint du G7 et de l'UE. Il en appelait aussi à la "position cohérente en matière de politique étrangère" de ce pays, précisant que "depuis l'ère du président Abdel Nasser (1956-1970), l'Égypte a adhéré et soutenu le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures comme fondement pour l'ordre international moderne". Selon le G7, “l'Égypte croit fermement en l'importance des Nations unies, aussi l'Égypte est considérée comme un fervent partisan des principes de la Charte des Nations unies (...). Les Égyptiens connaissent la valeur de la diplomatie et du dialogue, et ils savent comment se dresser pour défendre les droits d’autrui“. Le Caire a voté pour la résolution.