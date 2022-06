La Société des Bains de mer peine à retrouver son jackpot d'avant Covid-19

MONACO. Avec un chiffre d'affaires de 530,5 M€ réalisé du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la Société des Bains de Mer et du Cercle des étrangers à Monaco (SBM) affiche une progression de 57% par rapport au précédent exercice 2020-2021. "Cette hausse illustre la repris de l'activité malgré un contexte sanitaire encore défavorable", souligne un communiqué du groupe publié vendredi 3 juin 2022.



L'activité du premier trimestre a été fortement impactée (avril à juin 2021) à cause d'un Rolex Monte-Carlo Masters (tennis) à huis clos et un Grand Prix de Formule 1 avec jauge pour cause de pandémie. Tout comme la période des fêtes de fin d'année avec l'arrivée de la cinquième vague.



Ce sont les recettes hôtelières qui tirent ce bilan (213,3 M€ contre 109 M€) suivie de très près par le chiffre d'affaires des jeux (200,8 M€ contre 124,3 M€).



Malgré ces bons chiffres, la SBM ne retrouve pas sa santé d'avant Covid-19. Son chiffre d'affaires reste inférieur de 14% à celui réalisé en 2019-2020. Celui des jeux accuse un recul de 16%.

De même si son résultat opérationnel redevient bénéficiaire à 35,4 M€ (contre - 103,3 M€ à l'exercice précédent) comme son résultat net (76,4 M€ contre - 79,1 M€) ses résultats financiers demeurent en négatif avec une perte de 5,2 M€ (-7 M€ en 2020-2021).