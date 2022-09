La Slovénie obtient 3,26 mrds€ de l'UE pour soutenir le développement durable de son économie

Le Feder fournira également 727 M€ à la recherche et l'innovation pour créer des conditions favorables aux entreprises et promouvoir la transformation numérique de l'économie. 511 M€ (Feder + Fonds de cohésion) iront au soutien d'une "mobilité durable et intelligente et permettront de combler les lacunes dans le secteur du transport public de voyageurs, notamment en modernisant et en renforçant le réseau ferroviaire slovène", souligne le communiqué.



Le Fonds social européen plus (FSE+) associé au Feder appuiera, à hauteur de 769 M€, la politique slovène pour réduire les problèmes engendrés par le chômage de longue durée et le vieillissement de la population. Cet argent sera investi dans le perfectionnement professionnel et l'apprentissage tout au long de la vie et contribuera à améliorer l'environnement et les conditions de travail des travailleurs âgés par la formation des employeurs et l'adaptation des lieux de travail.



Certains de ces fonds FSE+ cibleront des investissements massifs dans le système de soins de longue durée et dans les services sociaux et communautaires pour favoriser "un vieillissement actif et en bonne santé". Ceci passera par le recrutement de nouveaux membres du personnel, et des programmes de formation et d'éducation modernes. Ils contribueront également à réduire l'exclusion sociale et le risque de pauvreté pour les groupes vulnérables. Les jeunes ayant des besoins spécifiques, par exemple, auront droit à une aide pour accéder à l'éducation et au marché du travail. De plus, 29,4 M€ seront consacrés à l'achat de colis alimentaires destinés aux groupes défavorisés exposés au risque de pauvreté.