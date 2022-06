La Slovénie décide de démanteler la clôture de barbelés anti-migrations la séparant de la Croatie

SLOVÉNIE / CROATIE. Mercredi 15 juin 2022, Robert Golob annonçait la suppression de la clôture de barbelés à la frontière entre la Slovénie et la Croatie. Le Président du gouvernement slovène mettait en avant deux arguments pour justifier son choix : "pour des raisons humanitaires et parce qu'elle a échoué à atteindre son objectif." Elle n'a effectivement pas réussi à décourager les migrants à la franchir et à même poussé certains à se détourner vers des accès routiers plus dangereux pour entrer en Slovénie.



L'affaire avait fait scandale à l'hiver 2015. En pleine crise migratoire, le gouvernement conservateur slovène de Miro Cerar (Parti du centre moderne - SMC) décidait de construire cette clôture. Les autorités craignaient un afflux de 30 000 personnes dans les prochains jours. Entre octobre 2015 et mars 2016, quelque 500 000 migrants ont traversé le pays pour tenter de rejoindre l'Autriche et l'Italie.



Outre l'aspect humanitaire, la Slovénie s'était vu reprocher cette barrière de 200 km (environ un tiers du tracé frontalier avec la Croatie de 671 km au total) venant physiquement séparer deux pays membres de l'Union européenne. Mais dont l'un, la Croatie, n'appartenait pas à l'espace Schengen (elle y adhérera en 2024). L'hypothèse de construire une clôture similaire avec l'Italie avait également été envisagée avant d'être rejetées.



Le Président du gouvernement de l'époque insistait toutefois sur le fait que "les barrières n'ont pas pour but d'empêcher les arrivées en Slovénie ou de les réduire de façon importante (...). Leur but est de diriger le flux de migrants vers les points d'entrée contrôlés."