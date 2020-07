La Serbie, premier bénéficiaire du fonds de prêt européen EaSI

Les intermédiaires financiers de trente-quatre pays sont éligibles au fonds EaSI créé pour soutenir l'objectif de l'UE en matière d'emploi de haut niveau, de protection sociale adéquate, de lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté, et d'amélioration des conditions de travail. Pour les micro-entreprises, les prêts peuvent aller jusqu'à 25 000 € et pour les entreprises sociales les investissements peuvent atteindre les 500 000 €. Le fonds de prêt EaSI est l'un des trois instruments du programme EaSI avec le système de garantie lancé en juin 2015 et l'instrument de renforcement des capacités créé en 2016.



"Soutenir les micro-entrepreneurs et les petits agriculteurs a toujours été une priorité pour OBS, puisque notre mission est d'améliorer l'emploi et le développement dans les communautés rurales en donnant accès au financement aux personnes sous-bancarisées. Actuellement, cette stratégie semble être d'autant plus importante que la crise économique a ralenti l'activité des entreprises et que les micro-entreprises et les agriculteurs sont confrontés à des défis encore plus importants pour maintenir leurs activités. Pour l'OBS, il est essentiel d'être reconnu comme un partenaire de confiance du FEI, car ce partenariat fournit à la banque une capacité supplémentaire pour assurer durablement l'accès au financement des micro-entreprises et des entrepreneurs", indique Vladimir Vukotić, directeur général d'OBS.



* Le FEI est détenu à 59,1% par la Banque européenne d'investissement (BEI), à 29,7% par l'Union européenne (via la Commission européenne) et différentes institutions financières (11,2%) de pays membres de l'UE, du Royaume-Uni et de Turquie.