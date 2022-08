La Serbie et le Kosovo désamorcent partiellement leur conflit

"Le travail n'est pas terminé. Certains problèmes restent en suspens", prévenait Josep Borrel. "La crise se poursuit (...) et s'aggrave", indiquait aussi Aleksandar Vučić, voyant dans la mésentente sur les plaques d'immatriculation un problème "beaucoup plus compliqué" à résoudre. "Nous chercherons toujours à préserver la paix et la stabilité, à lutter pour la paix et la stabilité, mais pas une seconde, rassurez-vous, comme je vous l'ai promis, nous ne nous écarterons de nos intérêts nationaux et étatiques vitaux, mais surtout des intérêts de nos gens, de votre sécurité et de votre sûreté. Pas d'abandon, pas d'abandon. Vive la Serbie" , lançait le président serbe, le 21 août 2022, dans un discours adressé aux populations de sa "province du Kosovo-et-Métochie".



Les discussions vont donc se poursuivre, mais dans un climat plus apaisé après ces avancées de taille. C'est en effet la première fois que la Serbie reconnait un document administratif établi par le Kosovo. "J'attends des deux dirigeants qu'ils continuent à faire preuve de pragmatisme et de constructivité afin de résoudre le problème des plaques d'immatriculation", souligne Josep Borrell.



Les deux pays n'ont cependant pas les coudées franches et ne peuvent franchir certaines lignes rouges. Déjà, mi-août 2022, l'Otan menaçait de faire "intervenir" sa force de maintien de la paix sur place, la Kfor, "si la stabilité était menacée". L'Organisation indiquait être prête à renforcer ses effectifs pour "rétablir la liberté de circulation".



L'Union européenne dispose aussi de moyens de pression importants pour résoudre les litiges. Ne serait-ce que parce que la Serbie dispose d'un statut de candidat depuis 2012 et que le Kosovo est candidat potentiel.