La Saoudienne Alfanar va investir 3,5 mrds$ dans un projet hydrogène vert en Égypte

Alors que l'Égypte se prépare à accueillir la COP27 (Conférence des Nations unies sur le changement climatique) à Charm el-Cheikh en novembre 2022, les projets concernant une production industrielle à partir d'énergies renouvelables se multiplient dans ce pays, particulièrement dans le port d'Ain Soukhna.Plusieurs sociétés internationales ont paraphé des protocoles d'accord avec la zone économique du canal de Suez (SCZone) depuis le début de l'année. En mars 2022 , le Norvégien Scatec annonçait la construction d'une usine d'ammoniac vert.En avril 2022 , un consortium composé du Fonds souverain d'Égypte (TSFE), la Compagnie égyptienne de transport d'électricité (EETC), de l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables (NREA), du Français EDF Renewables (filiale d'EDF) et de Zero-Weste Egypt Alliance signaient pour un projet de production de 350 000 tonnes de carburant vert par an dans le complexe portuaire et industriel d'Ain Soukhna. A la même date, AMEA Power UAE (filiale du groupe émirati Al Nowais) contractait pour produire de l'ammoniac vert à partir d'hydrogène vert (obtenu grâce à des énergies renouvelables) également à Ain Soukhna. Les partenaires visent une capacité de production de 240 000 tonnes par an dans la première phase et de 390 000 tonnes à terme. Le même mois , Masdar, filiale à 100% de Mubadala Investment Company, et Hassan Allam Utilities, filiale du groupe émirati Hassam Allam Holding, signaient avec la SCZone pour la construction d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de 480 000 tonnes annuelles d'hydrogène.