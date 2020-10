La SNCF lève un emprunt record de 2 mrds€ de maturité à trente ans

FRANCE. La SNCF a bouclé, mardi 27 octobre 2020, un emprunt de 2 mrds€ de maturité à trente ans lancé le 22 octobre 2020, "la plus importante transaction jamais effectuée par le groupe sur les marchés financiers", précise un communiqué. Selon le même texte, "la transaction a suscité une forte demande des investisseurs internationaux avec un carnet d'ordres atteignant 4,5 mrds€ et plus de 140 investisseurs y ayant souscrits". Avec comme chefs de file Bank of America Securities, BNP Paribas, Crédit Agricole, CIB, HSBC et ING.



La SNCF est noté Aa3, AA- et A+, respectivement par les agences Moody's, S&P et Fitch.



Les obligations bénéficient d'une échéance au 28 février 2051 avec un coupon de 0,875% et pour un taux de rendement fixé à 0,976%. Les gestionnaires d'actifs représentent la majorité des souscripteurs (48%) suivis des assureurs et fonds de pension (36%), des banques privées (12%) et des banques centrales (3%). Cette offre a séduit à 30% dans les pays de l'Europe du Sud (hors France), soit autant que l'Allemagne et l'Autriche réunies. La France représente 24% du montant total.