La SNCF divorce avec la Renfe sur les lignes rapides entre la France et l'Espagne

La SNCF justifie sa décision par une absence de rentabilité depuis le lancement des liaisons effectuées conjointement avec la Renfe. Elle l'explique par une forte concurrence de l'aérien (notamment les vols low cost) et l'insuffisance de clients potentiels voyageant entre les deux pays. Avec la pandémie de Covid-19, la situation s'est encore plus aggravée, la demande de places chutant de 72% en 2020 par rapport à 2019 et de 59% en 2021 par rapport à 2020. Le retour aux niveaux d'avant la pandémie ne serait pas attendu avant 2023 ou 2024. L'équilibre financier ne semble pas réalisable sur les tronçons Lyon-Barcelone, Marseille-Madrid et Toulouse-Barcelone. Seul le Paris-Barcelone pourrait permettre de dégager du bénéfice. Les Français prévoient donc de reprendre, à leur seul compte, cette liaison dès 2023.De son côté, la Renfe entend poursuivre les deux lignes Barcelone-Lyon-Paris et Madrid-Marseille avec Elipsos. Il lui faudra alors obtenir l'accord de son associé français qui en détient 50% des parts. La compagnie ferroviaire espagnole estime qu'elles ont transporté 5,5 millions de passagers depuis 2013 et pense pouvoir les rendre rentables en récupérant la demande internationale.En avril 2011, la SNCF avait déjà dénoncé ses accords avec l'opérateur italien Trenitalia sur les lignes Paris Gare de Lyon-Turin-Milan (Le Manzoni et le Caravage en service de jour), Paris Gare de Bercy-Rome-Florence (Le Palatino de nuit) et Paris Gare de Bercy-Venise-Padoue (Le Stendhal de nuit). Elle avait dissoute en novembre de la même année leur co-entreprise Artesia créée en 1995 et basée à Paris. Depuis, la SNCF et Trenitalia opèrent, chacune de leur côté un Paris-Milan