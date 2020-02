La Région et le Port de Marseille-Fos adoptent un plan d'actions de 5 M€

FRANCE. Constatant que l'impact des grèves au Grand Port maritime de Marseille-Fos (GPMM) a engendré un impact financier de plus de 200 M€, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Port de Marseille-Fos et l'Union maritime et fluviale de Marseille-Fos (UMF) s'unissent dans un plan d'actions. "Ces mesures d'urgence immédiates et sans précédent sont destinées à retrouver rapidement la dynamique portuaire sur des marchés très concurrentiels et à remercier nos clients de la confiance accordée à la place de Marseille-Fos. Collectivement, nous entamerons un travail de réflexion profond sur l'ensemble des filières touchées dans les prochaines semaines", indique Hervé Martel, président du GPMM.



Débuté le 5 décembre 2019, ce conflit a ralenti l'activité de l'infrastructure qui a terminé, toutefois, 2019 avec une croissance de 4% sur le conteneurs en 2019 (contre 7% avant les mouvements salariaux). Selon le GPMM (trafic global de 79 millions de tonnes en 2019 - voir ci-dessous), l'activité conteneur a accusé une baisse de 21% à l'import et de 29% à l'export au 31 janvier 2020. "Soit un total de pertes cumulées de 25% sur la période par rapport à l'année précédente. Le constat baissier est similaire pour les activités de lamanage, pilotage, les compagnies et les agents maritimes, les armateurs, les croisiéristes ou encore la réparation navale", complète un communiqué commun du GPMM, de la Région et de l'UMF.



D'un montant de plus de 5 M€, le plan d'actions, dévoilé vendredi 21 février 2020, porte sur deux axes : un plan de relance et une stratégie portuaire commerciale.