La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur prépare (déjà) la reprise touristique

Le Comité régional du Tourisme (CRT) Provence-Alpes-Côte d'Azur révélait, mardi 16 février 2021, que le taux d'occupation prévisionnel dans les hôtels des Alpes du Sud se trouvait en baisse de 50% par rapport à 2020 au 28 janvier 2021, à cause du manque de fréquentation des stations de skis. Le taux d'occupation moyen dans l'hôtellerie s'établissait lui à 26,7%, soit une baisse de 46%. Les vacances de février passées à la trappe, la région qui réalise 13% de son PIB avec le tourisme (contre 8% au niveau national) compte désormais sur Pâques.

FRANCE. "Nous voulons rouvrir quoi qu'il advienne !" Tel est le message confié par Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Jean-Baptiste Lemoyne pour qu'il l'apporte au gouvernement. Le secrétaire d'État chargé du Tourisme, des Français à l'Etranger et de la Francophonie entamait, mardi 16 février 2021 et virtuellement, son Tour de France des Régions par Marseille pour rencontrer les acteurs locaux. "Au-delà du soutien immédiat fourni aux professionnels du tourisme, il est important de se préparer au rebond et donc d'investir pour l'avenir", indiquait-il.Le gouvernement français a déjà consenti des aides à hauteur de 20 mrds€ aux entreprises de ce secteur dont 11 mrds€ sous forme de Prêts garantis par l'État (9% de tous les PGE) et 4,7 mrds€ (sur 27 mrds€ au total) en financement des activités partielles.Selon Jean-Baptiste Lemoyne, "la reprise va être très forte et très concurrentielle avec le concept du 'voyage revanche' (...) Il faut tenir bon ensemble." Le ministre prépare donc, avec les professionnels, les protocoles sanitaires qui seront appliqués lors des réouvertures et notamment pour les casinos, la croisière et les terrasses en extérieur.François de Canson, président du CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur, assure qu'""une dizaine de comités de pilotage ont d’ores et déjà eu lieu pour mettre sur pied un plan de bataille collectif, qui sera ainsi prêt à être déclenché le moment venu."